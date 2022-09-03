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3 часа назад

Сестра Фриске рассказала, сколько встреч с Платоном «задолжал» Шепелев

Ирина Лебедева

Наталья Фриске была гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ. Сестра Жанны публично пожаловалась телезрителям на Дмитрия Шепелева, который не дает бабушке и дедушке общаться с внуком.

Сестра Фриске рассказала, сколько встреч с Платоном «задолжал» Шепелев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почти шесть лет родители и сестра Жанны не видели маленького Платона. В 2017 году суд решил, что дедушка и бабушка могут общаться с внуком каждую третью субботу месяца по полтора часа. Однако встреч не получается – семья Фриске заявляет, что Шепелев чинит всяческие препятствия,

Дмитрий же утверждает, что они просто отказались от встреч. Получается, что телеведущий «задолжал» им 68 раз общения с мальчиком. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Особенно переживает бабушка – Наталья рассказала, что ее мама ездит к школе, где учится Платон, чтобы попытаться увидеть внука.

Дмитрий Шепелев задолжал более семи миллионов рублей. Сейчас его разыскивают судебные приставы, чтобы взыскать с телеведущего всего лишь полмиллиона рублей. Это исполнительный сбор. Денег должен бывший муж Жанны Фриске намного больше.

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