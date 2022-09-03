Фриске рассказала о новом случае рака в их семье

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что у ее троюродной сестры случился рецидив 11-летней давности - рак груди.

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"Она звонит и говорит: "Четвертая стадия, с метастазами в позвоночнике, и печень разрушена", - поделилась Фриске.

По словам Фриске, это случилось после подготовки к ЭКО. В 2015 году от опухоли головного мозга умерла Жанна Фриске.

У певицы остался сын Платон, который живет вместе с ее мужем Дмитрием Шепелевым.