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14 минут назад

Стало известно, почему Нагиев покинул «Голос»

Свободная пресса

Генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса Гузеева.

Стало известно, почему Нагиев покинул «Голос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он (Нагиев) нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить", - цитирует РИА Новости продюсера.

По его словам, Ларисе Гузеевой он предложил стать ведущей проекта по телефону.

"Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна", - пояснил генпродюсер.

Сама Гузеева тоже признается, что испугалась. "В раскрученный проект, популярный, один из лучших ведущих, и вдруг я, естественно, мне страшно", - объяснила она.

Эрнст рассказал о судьбе телешоу «Голос»

Ранее сообщалось, что руководство Первого канала подумывает закрыть шоу «Поле чудес» и «Давай поженимся».

Шоу-бизнес,Юрий Аксюта,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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