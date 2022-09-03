Стало известно, почему Нагиев покинул «Голос»

"Он (Нагиев) нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить", - цитирует РИА Новости продюсера.