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20 минут назад

SHAMAN рассказал о происхождении своего псевдонима

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Певец Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, рассказал о своем псевдониме и его значении.

SHAMAN расшифровал свой псевдоним
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / globallookpress.comBulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / globallookpress.com

Российский певец Ярослав Дронов на шоу «МузЛофт» на RuTube объяснил, почему взял себе псевдоним и что он значит.

«Я редко видел по масштабам такие взрывы»: Кушанашвили высоко оценил творчество SHAMAN

Восходящая звезда говорит, что делит свою жизнь таким образом на две части: одна часть – его повседневная жизнь, а вторая – сценический образ.

Как заявляет сам музыкант, он не пользуется услугами продюсеров и продвигает себя сам.

«Я специально взял себе псевдоним, чтобы отделить сценическую жизнь от жизни обычной», – говорит SHAMAN.

Певец прославился главным образом благодаря своей песне «Я русский» и клипу на нее. На YouTube композиция набрала уже более 12 млн просмотров за месяц, сообщает «ФАН».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Тодоренко дала совет по воспитанию детей.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
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