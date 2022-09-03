SHAMAN расшифровал свой псевдоним

Певец Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, рассказал о своем псевдониме и его значении.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / globallookpress.com Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / globallookpress.com

Российский певец Ярослав Дронов на шоу «МузЛофт» на RuTube объяснил, почему взял себе псевдоним и что он значит.

Восходящая звезда говорит, что делит свою жизнь таким образом на две части: одна часть – его повседневная жизнь, а вторая – сценический образ.

Как заявляет сам музыкант, он не пользуется услугами продюсеров и продвигает себя сам.

«Я специально взял себе псевдоним, чтобы отделить сценическую жизнь от жизни обычной», – говорит SHAMAN.

Певец прославился главным образом благодаря своей песне «Я русский» и клипу на нее. На YouTube композиция набрала уже более 12 млн просмотров за месяц, сообщает «ФАН».