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21 минуту назад

Анна Хилькевич отравилась в Африке

Газета.Ru

Актриса Анна Хилькевич отравилась в одном из элитных ресторанов Кейптауна, сообщает "7 дней".

Анна Хилькевич отравилась в Африке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отправилась в Африку, чтобы принять участие в съемках шоу "Влюбись, если сможешь". Актриса посетила один из наиболее известных ресторанов, однако почувствовала неприятный запах, исходящий от блюда.

"Когда мне принесли блюдо, я почувствовала нехороший запах и вкус. Но я подумала, что мне кажется, ведь это же топовый рестик, тут такого может не случиться", - отметила Хилькевич.

Она пожаловалась, что не прислушалась к собственным ощущениям. По словам звезды "Универа", из-за отравления следующая ночь стала для артистки "испытанием на прочность".

Шоу-бизнес,Анна Хилькевич,
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