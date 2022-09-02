Анна Хилькевич отравилась в Африке

Актриса Анна Хилькевич отравилась в одном из элитных ресторанов Кейптауна, сообщает "7 дней".
Она отправилась в Африку, чтобы принять участие в съемках шоу "Влюбись, если сможешь". Актриса посетила один из наиболее известных ресторанов, однако почувствовала неприятный запах, исходящий от блюда.
"Когда мне принесли блюдо, я почувствовала нехороший запах и вкус. Но я подумала, что мне кажется, ведь это же топовый рестик, тут такого может не случиться", - отметила Хилькевич.
Она пожаловалась, что не прислушалась к собственным ощущениям. По словам звезды "Универа", из-за отравления следующая ночь стала для артистки "испытанием на прочность".