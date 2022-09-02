Ургант и рэпер ЛСП записали нецензурную песню о «Поле чудес»

Нецензурная песня под названием «Сектор Приз» появилась на цифровых площадках 2 сентября. При записи композиции Иван Ургант сыграл на бас-гитаре. В песне используется нецензурная лексика. Композиция затрагивает популярную телеигру «Поле чудес», а также личность самого Леонида Якубовича.

«Сектор приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан-барабан-барабан. Но банкротам никогда не выпадает», – говорится в припеве композиции.

Ранее стало известно, что корпоративы с участием Урганта подорожали на треть. Так, организация свадьбы с привлечением шоумена в качестве телеведущего теперь обойдется в 5,3 млн рублей, тогда как ранее это стоило 3,6 млн рублей.