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14 минут назад

Ургант и рэпер ЛСП записали нецензурную песню о «Поле чудес»

Елена Прошина

Телеведущий Иван Ургант принял участие в записи нового трека рэпера ЛСП о телешоу Леонида Якубовича «Поле чудес».

Ургант и рэпер ЛСП записали нецензурную песню о «Поле чудес»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нецензурная песня под названием «Сектор Приз» появилась на цифровых площадках 2 сентября. При записи композиции Иван Ургант сыграл на бас-гитаре. В песне используется нецензурная лексика. Композиция затрагивает популярную телеигру «Поле чудес», а также личность самого Леонида Якубовича.

«Сектор приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан-барабан-барабан. Но банкротам никогда не выпадает», – говорится в припеве композиции.

Ранее стало известно, что корпоративы с участием Урганта подорожали на треть. Так, организация свадьбы с привлечением шоумена в качестве телеведущего теперь обойдется в 5,3 млн рублей, тогда как ранее это стоило 3,6 млн рублей.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Леонид Якубович,
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