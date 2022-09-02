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1 час назад

Стилист Рогов осудил Ивлееву за выход на премии "МУЗ-ТВ" в 2018 году

Газета.Ru

Стилист Александр Рогов раскритиковал телеведущую и блогера Настю Ивлееву из-за неудачного платья на премии «МУЗ-ТВ» в 2018 году. На тему образа Ивлеевой Рогов высказался в новом видео на ее YouTube-канале.

«Это отвратительно»: стилист раскритиковал образ Ивлеевой
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Рогов стал гостем YouTube-канала Насти Ивлеевой. В опубликованном видео стилист прокомментировал несколько архивных выходов телеведущей и блогера, в частности, образ, который она выбрала для «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация».

«Я прощаю тебе черное платье, серые сапоги, но вот это просто треш... Это ужасно, Насть, это отвратительно. Знаешь, это работа какого-то регионального стилиста. Рокси, прости, пожалуйста. Здесь все подряд. И это платье прозрачное в бусинах... Видишь, у тебя талия отрезана, все опустилось вниз. Корона — жесть просто», — осудил Ивлееву Рогов.

Впрочем, Настя Ивлеева приняла критику Александра Рогова.

«Тут ужасно все, кроме моей укладки и помады. Это просто кошмар. Мне стыдно», — согласилась она с ним.

В том же видео Настя Ивлеева показала Александру Рогову свой гардероб, в котором стилист обнаружил много винтажных вещей, в том числе жакеты супермоделей Клаудии Шиффер и Кейт Мосс.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что стилист Рогов высмеял образ Жасмин на премии RU.TV.

Шоу-бизнес,Клаудия Шиффер,Александр Рогов,Кейт Мосс,
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