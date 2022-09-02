«Это отвратительно»: стилист раскритиковал образ Ивлеевой

Стилист Александр Рогов раскритиковал телеведущую и блогера Настю Ивлееву из-за неудачного платья на премии «МУЗ-ТВ» в 2018 году. На тему образа Ивлеевой Рогов высказался в новом видео на ее YouTube-канале.
Александр Рогов стал гостем YouTube-канала Насти Ивлеевой. В опубликованном видео стилист прокомментировал несколько архивных выходов телеведущей и блогера, в частности, образ, который она выбрала для «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация».
«Я прощаю тебе черное платье, серые сапоги, но вот это просто треш... Это ужасно, Насть, это отвратительно. Знаешь, это работа какого-то регионального стилиста. Рокси, прости, пожалуйста. Здесь все подряд. И это платье прозрачное в бусинах... Видишь, у тебя талия отрезана, все опустилось вниз. Корона — жесть просто», — осудил Ивлееву Рогов.
Впрочем, Настя Ивлеева приняла критику Александра Рогова.
«Тут ужасно все, кроме моей укладки и помады. Это просто кошмар. Мне стыдно», — согласилась она с ним.
В том же видео Настя Ивлеева показала Александру Рогову свой гардероб, в котором стилист обнаружил много винтажных вещей, в том числе жакеты супермоделей Клаудии Шиффер и Кейт Мосс.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что стилист Рогов высмеял образ Жасмин на премии RU.TV.