«Это отвратительно»: стилист раскритиковал образ Ивлеевой

«Я прощаю тебе черное платье, серые сапоги, но вот это просто треш... Это ужасно, Насть, это отвратительно. Знаешь, это работа какого-то регионального стилиста. Рокси, прости, пожалуйста. Здесь все подряд. И это платье прозрачное в бусинах... Видишь, у тебя талия отрезана, все опустилось вниз. Корона — жесть просто», — осудил Ивлееву Рогов.