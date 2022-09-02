Успенская не нуждается в прощении Резника

Любовь Успенская в беседе с Woman прокомментировала недавнее заявление Ильи Резника о том, что он примирился с певицей.
«Никто ни с кем не мирился. Это манера этого человека такая — переобуваться так, как ему выгодно и удобно. Тогда ему было удобно так говорить, сейчас — по-другому. Кто нуждается в его прощении?» — высказалась артистка.
По словам Успенской, о примирении Резник заговорил после того, как она исполнила на недавнем выступлении в Санкт-Петербурге песню, написанную поэтом.
«Он решил, что нужно сделать заявление о примирении. Опять звездочку себе повесил! Хотя я даже поменяла слова в песне», — поделилась певица.
Ранее Илья Резник рассказал о примирении с Любовью Успенской. Поэт сообщил, что простил певицу за все конфликты и судебные разбирательства, которые с ними произошли из-за авторских прав.