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1 час назад

Успенская заявила, что не нуждается в прощении Резника

Газета.Ruиещё 2

Любовь Успенская в беседе с Woman прокомментировала недавнее заявление Ильи Резника о том, что он примирился с певицей.

Успенская не нуждается в прощении Резника
Фото: @uspenskayalubov_official / Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)@uspenskayalubov_official / Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

«Никто ни с кем не мирился. Это манера этого человека такая — переобуваться так, как ему выгодно и удобно. Тогда ему было удобно так говорить, сейчас — по-другому. Кто нуждается в его прощении?» — высказалась артистка.

По словам Успенской, о примирении Резник заговорил после того, как она исполнила на недавнем выступлении в Санкт-Петербурге песню, написанную поэтом.

«Он решил, что нужно сделать заявление о примирении. Опять звездочку себе повесил! Хотя я даже поменяла слова в песне», — поделилась певица.

Ранее Илья Резник рассказал о примирении с Любовью Успенской. Поэт сообщил, что простил певицу за все конфликты и судебные разбирательства, которые с ними произошли из-за авторских прав.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Илья Резник,
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