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57 минут назад

Лоза призвал забыть о Пугачевой

Газета.Ruиещё 2

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву.

Лоза призвал забыть о Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам музыканта, он не интересуется жизнью Примадонны.

«Она — бывшая певица. Не может петь то, что пела раньше. Зачем ее сейчас обсуждать?» — негодует Лоза.

Также он призвал уделять меньше внимания Пугачевой и ее семье.

Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа и вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников и знаменитостей.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заверил, что Примадонне после возвращения в Россию придется искать «антикризисные решения», чтобы восстановить свою репутацию.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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