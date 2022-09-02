Лоза призвал забыть о Пугачевой

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам музыканта, он не интересуется жизнью Примадонны.

«Она — бывшая певица. Не может петь то, что пела раньше. Зачем ее сейчас обсуждать?» — негодует Лоза.

Также он призвал уделять меньше внимания Пугачевой и ее семье.

Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа и вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников и знаменитостей.