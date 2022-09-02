Лоза призвал забыть о Пугачевой

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву.
По словам музыканта, он не интересуется жизнью Примадонны.
«Она — бывшая певица. Не может петь то, что пела раньше. Зачем ее сейчас обсуждать?» — негодует Лоза.
Также он призвал уделять меньше внимания Пугачевой и ее семье.
Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа и вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников и знаменитостей.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заверил, что Примадонне после возвращения в Россию придется искать «антикризисные решения», чтобы восстановить свою репутацию.