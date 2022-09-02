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52 минуты назад

Юрист назвал права на песни Шатунова самым ликвидным активом в наследстве артиста

Газета.Ruиещё 1

Адвокат Петр Арешев высказался о наследстве музыканта Юрия Шатунова — скончавшегося летом экс-солиста группы «Ласковый май». Слова, сказанные юристом в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ, цитирует Teleprogramma.pro.

Адвокат назвал самый ликвидный актив в наследстве Шатунова
Фото: yuriy_shatunov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)yuriy_shatunov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат указал на то, что права на песни, которые пел Шатунов, являются самым ликвидным активом в наследственной массе. Арешев отметил, что был крайне удивлен, когда познакомился с историей судебных процессов между Шатуновым и продюсером Андреем Разиным.

«Я удивился, что сами права на название группы «Ласковый май», они вообще принадлежат организации, зарегистрированной на территории США», — сказал Арешев.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. В последние годы жизни артист судился за право исполнять песни «Ласкового мая» с продюсером группы Андреем Разиным.

Ранее директор Шатунова заявил, что Разин «отстал» с судами.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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