Адвокат назвал самый ликвидный актив в наследстве Шатунова

Адвокат Петр Арешев высказался о наследстве музыканта Юрия Шатунова — скончавшегося летом экс-солиста группы «Ласковый май». Слова, сказанные юристом в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ, цитирует Teleprogramma.pro.
Адвокат указал на то, что права на песни, которые пел Шатунов, являются самым ликвидным активом в наследственной массе. Арешев отметил, что был крайне удивлен, когда познакомился с историей судебных процессов между Шатуновым и продюсером Андреем Разиным.
«Я удивился, что сами права на название группы «Ласковый май», они вообще принадлежат организации, зарегистрированной на территории США», — сказал Арешев.
Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. В последние годы жизни артист судился за право исполнять песни «Ласкового мая» с продюсером группы Андреем Разиным.
Ранее директор Шатунова заявил, что Разин «отстал» с судами.