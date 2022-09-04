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37 минут назад

Не старше 25 лет: все девушки Леонардо Ди Каприо

Александр Котлеткин

Роман 47-летнего Леонардо Ди Каприо и 25-летней модели Камиллы Морроне закончился после 4 лет отношений. О расставании актера со своей возлюбленной сообщает издание People.

1/24 Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. На протяжении почти 10 лет считалась самой высокооплачиваемой моделью в мире. С 1999 по 2005 год встречалась с актёром Леонардо Ди Каприо
Фото: globallookpress.com
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2/24 Как позже признавалась Жизель в интервью, она была буквально по уши влюблена в Лео. При этом она испытывала сильнейший стресс из-за постоянных перелетов и работы
Фото: globallookpress.com
3/24 Когда у модели начались тяжелые панические атаки и появились мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью Жизель решила отказаться от всего, что мешало ей найти умиротворение. К сожалению, для Ди Каприо, который вел не самый здоровый образ жизни
Фото: globallookpress.com
4/24 Бар Рафаэли - израильская модель, самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim. Бар и Лео были парой в течение нескольких лет - с 2006 по 2009 год
Фото: globallookpress.com
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5/24 Отношения между моделью и голливудской звездой были довольно напряженными. После небольшого перерыва они вновь сошлись в 2010 году, но 26 марта того же года объявили о перерыве в отношениях
Фото: globallookpress.com
6/24 Летом Бар и Лео вновь попробовали сойтись и даже хотели пожениться, но в мае 2011 года их роман окончательно подошел к концу. По словам источника близкого к Ди Каприо, решение о разрыве было обоюдным
Фото: globallookpress.com
7/24 Блейк Лайвли - американская актриса и фотомодель, наиболее известная благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница»
Фото: globallookpress.com
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8/24 Роман голливудской звезды с 25-летней девушкой продлился всего лишь несколько месяцев
Фото: globallookpress.com
9/24 После разрыва с Ди Каприо Блейк начала встречаться с Райаном Рейнольдсом, который впоследствии стал ее мужем
Фото: globallookpress.com
10/24 Эрин Хизертон - американская топ-модель, наиболее известна как один из ангелов Victoria's Secret
Фото: globallookpress.com
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11/24 Роман Эрин и Лео длился девять месяцев. Модель все еще с теплотой вспоминает об отношениях с голливудской звездой
Фото: globallookpress.com
12/24 «Он прекрасный человек и мой друг, я желаю ему всего наилучшего», — так комментировала Хизертон слухи о разрыве. В разговоре о причинах расставания пара сослалась на плотный график
Фото: globallookpress.com
13/24 Тони Гаррн - немецкая топ-модель. Она прорвалась в индустрию моды после подписания эксклюзивного контракта с брендом Calvin Klein
Фото: globallookpress.com
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14/24 С 2013 по 2014 год Гаррн состояла в отношениях с актёром Леонардо Ди Каприо, которые были крайне сложными. В прессе то и дело ходили слухи о том, что пара распалась
Фото: globallookpress.com
15/24 Как сообщают источники в окружении звезды, причиной разрыва стало невнимательное отношение голливудской звезды, который предпочел вечеринку с 20 моделями в Майями общению с Тони
Фото: globallookpress.com
16/24 Келли Рорбах - американская модель и актриса. Келли и Лео встречались около девяти месяцев
Фото: globallookpress.com
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17/24 Их отношения закончились в январе 2016 года
Фото: globallookpress.com
18/24 Официально сообщалось о взаимном расставании, но по словам источников, в новогоднюю ночь Ди Каприо провел на вечеринке с моделями, тогда как Келли встречала новый год с семьей
Фото: globallookpress.com
19/24 Нина Агдал - датская модель. Ее отношения с голливудским повесой продлились около года, после чего пара рассталась
Фото: globallookpress.com
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20/24 По словам друзей актера, Лео не был готов остепенится, жениться и завести детей
Фото: globallookpress.com
21/24 При этом сам актер считал Нину отличной девушкой и испытывал к ней очень теплые чувства
Фото: globallookpress.com
22/24 Камилла Морроне - американская модель и актриса. Девушка является падчерицей другого известного голливудского актера Аль Пачино
Фото: globallookpress.com
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23/24 Пара встречалась около 4 лет. В прессе неоднократно появлялись слухи о беременности избранницы Лео, но они каждый раз оказывались фейком
Фото: globallookpress.com
24/24 В июне текущего года поклонники актера предположили, что их роман закончится после 25-го дня рождения Камиллы
Фото: globallookpress.com

Первые слухи об отношениях Ди Каприо и Камиллы Морроне появились в январе 2018 года, когда пару заметили на вечеринке у друга артиста Тоби Магуайра. Влюбленные впервые официально вышли в свет в 2020 году на церемонии вручения премии «Оскар».

В сети ходит легенда, что американский актер не встречается с девушками старше 25 лет. В июне поклонники Ди Каприо предположили, что он расстанется с Морроне после ее 25-го дня рождения.

Самые известные девушки Лео – в галерее «Рамблера».

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