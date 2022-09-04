Не старше 25 лет: все девушки Леонардо Ди Каприо

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Когда у модели начались тяжелые панические атаки и появились мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью Жизель решила отказаться от всего, что мешало ей найти умиротворение. К сожалению, для Ди Каприо, который вел не самый здоровый образ жизни