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37 минут назад

Волочкова процитировала Раневскую в ответ на колкости хейтеров

Слово и Дело

Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала.

Волочкова блеснула знаниями и процитировала актрису Фаину Раневскую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На этот раз светская львица призвала поклонников не обращать внимание на хейтеров.Недоброжелатели пристально следят за Волочковой и готовы сбросить на нее тонну критики в любой момент.

Балерина уверена, что колкости и гадости пишут «несостоявшиеся, завистливые и пустые люди». В конце поста блондинка блеснула знаниями и процитировала актрису Фаину Раневскую.

«Вы знаете, о вас сказали и написали столько нелицеприятного, что это показатель того, что вы заведомо прекрасный человек», — отметила балерина в соцсетях.

Недавно на Волочкову с критикой обрушился певец Данко, назвав балерину «пьянью подзаборной». По мнению артистки, исполнитель решил пропиариться за счет ее имени.

Шоу-бизнес,Фаина Раневская,Анастасия Волочкова,
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