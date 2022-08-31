Волочкова блеснула знаниями и процитировала актрису Фаину Раневскую

Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала.

На этот раз светская львица призвала поклонников не обращать внимание на хейтеров.Недоброжелатели пристально следят за Волочковой и готовы сбросить на нее тонну критики в любой момент.

Балерина уверена, что колкости и гадости пишут «несостоявшиеся, завистливые и пустые люди». В конце поста блондинка блеснула знаниями и процитировала актрису Фаину Раневскую.

«Вы знаете, о вас сказали и написали столько нелицеприятного, что это показатель того, что вы заведомо прекрасный человек», — отметила балерина в соцсетях.