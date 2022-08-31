Лидер «Агаты Кристи» Самойлов одним словом описал ситуацию на Украине

Ситуация на Украине представляет собой предтечу дальнейшей борьбы России и НАТО. Такого мнения придерживается основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.Он подчеркнул, что на данный момент российское общество не осознает масштабов последствий текущих событий на политическом поле. Однако музыкант уверен в серьезности предстоящих вызовов.
«Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух», — отметил Самойлов, выступая на творческой встрече в рамках марафона «Знание».
Ранее появилась информация, что НАТО может вести подготовку к «большой войне» против российской стороны. Таким прогнозом поделился финский политолог Йохан Бекман.