В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Лидер «Агаты Кристи» Самойлов одним словом описал текущую ситуацию на Украине

Слово и Дело

Ситуация на Украине представляет собой предтечу дальнейшей борьбы России и НАТО. Такого мнения придерживается основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.Он подчеркнул, что на данный момент российское общество не осознает масштабов последствий текущих событий на политическом поле. Однако музыкант уверен в серьезности предстоящих вызовов.

Лидер «Агаты Кристи» Самойлов одним словом описал ситуацию на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух», — отметил Самойлов, выступая на творческой встрече в рамках марафона «Знание».

Кубанские казаки отказались выступать на одной сцене с Манижей

Ранее появилась информация, что НАТО может вести подготовку к «большой войне» против российской стороны. Таким прогнозом поделился финский политолог Йохан Бекман.

Шоу-бизнес,Йохан Бекман,НАТО,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители