Лидер «Агаты Кристи» Самойлов одним словом описал ситуацию на Украине

«Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух», — отметил Самойлов, выступая на творческой встрече в рамках марафона «Знание».