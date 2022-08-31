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1 час назад

Болдуин впервые получил роль после убийства оператора на съемках

Елена Прошина

Голливудский актер Алек Болдуин получил первую роль после инцидента на съемках картины «Ржавчина», где была убита оператор Галина Хатчинс. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на New York Post.

Болдуин впервые получил роль после убийства оператора на съемках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно, Болдуин сыграет главную роль в спектакле по мотивам пьесы французского драматурга Ясмины Резы «Искусство». Также в спектакле примут участие Тони Шэлуб и Джон Легуизамо. Режиссером проекта выступил Мэттью Уорчас. Ожидается, что постановка выйдет весной 2023 года в нью-йоркском театре «Шуберт».

Напомним, 21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма «Ржавчина» произошла трагедия. Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который по случайности был заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а также серьезно ранен режиссер Джоэл Соуз. Позднее актер признался, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок, выстрел был самопроизвольным.

Шоу-бизнес,Галина Хатчинс,Мэттью Уорчас,Джон Легуизамо,Алек Болдуин,
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