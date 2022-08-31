Болдуин впервые получил роль после убийства оператора на съемках

Голливудский актер Алек Болдуин получил первую роль после инцидента на съемках картины «Ржавчина», где была убита оператор Галина Хатчинс. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на New York Post.

Как стало известно, Болдуин сыграет главную роль в спектакле по мотивам пьесы французского драматурга Ясмины Резы «Искусство». Также в спектакле примут участие Тони Шэлуб и Джон Легуизамо. Режиссером проекта выступил Мэттью Уорчас. Ожидается, что постановка выйдет весной 2023 года в нью-йоркском театре «Шуберт».