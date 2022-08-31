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1 час назад

Певец Буйнов попал в больницу

Газета.Ruиещё 3

Народный артист РФ Александр Буйнов сообщил, что находится в больнице. Об этом он рассказал в социальных сетях. Музыкант поделился кадрами из медицинского отделения.

Певец Буйнов попал в больницу
Фото: Александр Буйнов/VKАлександр Буйнов/VK

Певец попросил подписчиков не беспокоиться за него. В поликлинике артисту сделали процедуру «блокада спины».

«Красотища. Спасибо гениальным врачам Московского спинального центра», — заявил музыкант.

Певец добавил, что после процедур отправится в Сочи на работу.

В январе 2022 года Буйнов жаловался на проблемы со здоровьем. Артист упал с лестницы, в результате чего сломал руку. Первую медицинскую помощь ему оказала жена.

В том же месяце актриса Елена Проклова попала в больницу. Причиной госпитализации стал инсульт.

Шоу-бизнес,Александр Буйнов,Елена Проклова,
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