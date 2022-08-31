Певец Буйнов попал в больницу

Народный артист РФ Александр Буйнов сообщил, что находится в больнице. Об этом он рассказал в социальных сетях. Музыкант поделился кадрами из медицинского отделения.

Фото: Александр Буйнов/VK Александр Буйнов/VK

Певец попросил подписчиков не беспокоиться за него. В поликлинике артисту сделали процедуру «блокада спины».

«Красотища. Спасибо гениальным врачам Московского спинального центра», — заявил музыкант.

Певец добавил, что после процедур отправится в Сочи на работу.

В январе 2022 года Буйнов жаловался на проблемы со здоровьем. Артист упал с лестницы, в результате чего сломал руку. Первую медицинскую помощь ему оказала жена.