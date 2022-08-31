Звезда «Уральских пельменей» отказался считать свои шутки несмешными

Юморист рассказал, что никак не отреагировал на слова Мясникова о том, что номера команды ухудшились из-за того, что шутки в них стали несмешными.

Ершов также добавил, что не обсуждал этот вопрос с коллегой, так как посчитал, что он был честен и высказал свое мнение.

Ранее юморист Вячеслав Мясников заявил, что несмешные, по мнению зрителей, номера начали появляться в «Уральских пельменях» из-за того, что творческое объединение исчерпало идеи для юмора и начало повторять одни и те же темы. Как отметил артист, он сталкивался с высказываниями зрителей о том, что «шоу стало не то», и о том, что выступления «Уральских пельменей» перестали быть смешными. Мясников отчасти согласился с мнением этих зрителей. Он объяснил причины тем, что шоу выходит на телевидении уже более десяти лет.