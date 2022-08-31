Легенда шансона: почему песня «Третье сентября» так популярна

Несколько лет назад песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» превратилась в мем. Считается, что в 2011 году начало мему положила картинка, на которой американский рэпер Рик Росс исполняет песню Шуфутинского - автор шутки обратил внимание на внешнее сходство двух артистов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Позже студия Beastly Beats сделала микс из «Третьего сентября» и текстов Росса, песня получила второе рождение и стала символом наступающей осени. 3 сентября отмечают шутками о подкрадывающемся, как осень, Шуфутинском, флешмобами и выпусками каверов.

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Егор Крид рассказал, что в этом году они с Шуфутинским выпустят ремейк песни - в ночь на 2 сентября она появится на всех площадках. Жители Санкт-Петербурга предложили сделать 3 сентября официальным выходным.

А букмекерская компания PARI открыла вакансию «календарь-менеджера» для футбольного матча «Пари НН» - «Факел», который пройдет 3 сентября. В его обязанности войдет «безостановочное переворачивание календаря под аккомпанемент знаменитой композиции Михаила Шуфутинского».

Про третье сентября всегда помнят в интернете. У мема много хейтеров - им не нравится однотипность шуток.

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Музыку к «Третьему сентября» написал Игорь Крутой, а слова - Игорь Николаев. Шуфутинский впервые спел ее в 1994 году.