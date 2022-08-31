Легенда шансона: почему песня «Третье сентября» так популярна

Несколько лет назад песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» превратилась в мем. Считается, что в 2011 году начало мему положила картинка, на которой американский рэпер Рик Росс исполняет песню Шуфутинского - автор шутки обратил внимание на внешнее сходство двух артистов.
Позже студия Beastly Beats сделала микс из «Третьего сентября» и текстов Росса, песня получила второе рождение и стала символом наступающей осени. 3 сентября отмечают шутками о подкрадывающемся, как осень, Шуфутинском, флешмобами и выпусками каверов.
Егор Крид рассказал, что в этом году они с Шуфутинским выпустят ремейк песни - в ночь на 2 сентября она появится на всех площадках. Жители Санкт-Петербурга предложили сделать 3 сентября официальным выходным.
А букмекерская компания PARI открыла вакансию «календарь-менеджера» для футбольного матча «Пари НН» - «Факел», который пройдет 3 сентября. В его обязанности войдет «безостановочное переворачивание календаря под аккомпанемент знаменитой композиции Михаила Шуфутинского».
Про третье сентября всегда помнят в интернете. У мема много хейтеров - им не нравится однотипность шуток.
Музыку к «Третьему сентября» написал Игорь Крутой, а слова - Игорь Николаев. Шуфутинский впервые спел ее в 1994 году.
Сам певец объяснял популярность песни ее душевностью. Он отмечал, что каждый человек переживал такое же печальное расставание, как лирический герой этой песни. Интерес интернета «Третьему сентября» Шуфутинский назвал потрясающей рекламой, за которую он ничего никому не должен.