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40 минут назад

Леонид Агутин рассказал, зачем ему дома канистры чистого спирта

Газета.Ru

Певец Леонид Агутин продемонстрировал содержимое своей сумки стилисту Алеко Надиряну. Ролик, в котором исполнитель выкладывает из сумки предметы, которые в ней хранятся, опубликован в Telegram-канале Aleko.

Агутин рассказал, зачем ему дома канистры чистого спирта
Фото: Телеграм-канал «A L E K O»Телеграм-канал «A L E K O»

«Все, кто меня знает, всегда удивляются, зачем мне носить всегда с собой такие сумки и что у меня там», — предварил Леонид Агутин демонстрацию содержимого.

Как оказалось, много места в сумке Агутина занимают разнообразные лекарства.

«Это Tums от изжоги — ну он у меня случайно в сумке оказался», — объясняет в ролике исполнитель.

Вслед за тем он вынимает аптечку, отказавшись показывать «все свои таблетки», прибор для измерения давления, а также «спиртовая штука».

Она у меня с самого начала пандемии. <...> Когда мы все стали руки спиртом вытирать, я понял, что это страшная дрянь, потому что это не спирт, а какие-то отдушки, вылил из нее содержимое и залил туда чистый спирт. И так до сих пор и делаю, у меня стоят канистры дома», — рассказал Агутин.

Помимо лекарств, у певца в сумке оказались две пары солнцезащитных очков и одни очки для чтения, две пару непрофессиональных наушников для использования в быту, «какая-то фигня для волос» в количестве двух флаконов, носки, кошелек, набор фломастеров, необходимых для того, чтобы ставить автографы, и разнообразные таблетки «от головы», «от кашля», «для сна», не вошедшие в аптечку.

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Ранее Леонид Агутин поздравил маму с днем рождения и опубликовал ее фото.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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