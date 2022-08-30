Агутин рассказал, зачем ему дома канистры чистого спирта

Она у меня с самого начала пандемии. <...> Когда мы все стали руки спиртом вытирать, я понял, что это страшная дрянь, потому что это не спирт, а какие-то отдушки, вылил из нее содержимое и залил туда чистый спирт. И так до сих пор и делаю, у меня стоят канистры дома», — рассказал Агутин.