Сталлоне отрицает растрату семейных активов в деле о разводе

Американский актер Сильвестр Сталлоне опроверг заявление бывшей жены Дженнифер Флавин о растрате семейных активов, пишет People.

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Команда юристов Сталлоне написала в своем ответе, что он «не участвовал» в растрате. Актер также выступил против просьбы Флавин об «исключительном использовании» их дома в Палм-Бич.

Ранее Сталлоне прокомментировал слухи о том, что его супруга Дженнифер Флавин подала на развод из-за конфликта, связанного с собакой.

В СМИ распространялись сведения, что разлад в семье произошел из-за нового ротвейлера по кличке Дуайт. Флавин не хотела заводить другого питомца после смерти их собаки, в то время как Сталлоне хотел завести пса для защиты.