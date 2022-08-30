В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Сильвестр Сталлоне отрицает растрату семейных активов в деле о разводе

Газета.Ru

Американский актер Сильвестр Сталлоне опроверг заявление бывшей жены Дженнифер Флавин о растрате семейных активов, пишет People.

Сталлоне отрицает растрату семейных активов в деле о разводе
Фото: ReutersReuters

Команда юристов Сталлоне написала в своем ответе, что он «не участвовал» в растрате. Актер также выступил против просьбы Флавин об «исключительном использовании» их дома в Палм-Бич.

Ранее Сталлоне прокомментировал слухи о том, что его супруга Дженнифер Флавин подала на развод из-за конфликта, связанного с собакой.

В СМИ распространялись сведения, что разлад в семье произошел из-за нового ротвейлера по кличке Дуайт. Флавин не хотела заводить другого питомца после смерти их собаки, в то время как Сталлоне хотел завести пса для защиты.

Также актер объяснил, что причиной развода стал тот факт, что звезды пошли «в разных направлениях». Он рассказал, что относится с уважением к бывшей возлюбленной, и назвал ее «удивительной женщиной».

Шоу-бизнес,Дженнифер Флавин,Сильвестр Сталлоне,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители