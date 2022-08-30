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39 минут назад

Концерт Кристины Агилеры пришлось держать в секрете из-за шоу "Би-2"

Газета.Ru

Один из концертов певицы Кристины Агилеры в Еревана пришлось держать в секрете из-за шоу «Би-2», сообщают корреспонденты портала Blitz.show.

Концерт Агилеры пришлось держать в секрете из-за шоу "Би-2"
Фото: Chris Pizzello/APChris Pizzello/AP

Артистка должна выйти на сцену в рамках осеннего фестиваля HAYA 22 октября. В качестве запасной даты указано 20 октября — но на тот же день в Ереване запланировано выступление российской группы «Би-2». Организаторы мероприятий якобы побоялись, что если они анонсируют еще один концерт Агилеры на 20 октября, многие решат приобрести билеты только на один этот день, чтобы затем посетить шоу «Би-2».

В таком случае выступление исполнительницы, которое должно пройти 22 октября, не соберет нужную кассу.

Шоу-бизнес,Кристина Агилера,
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