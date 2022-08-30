Концерт Агилеры пришлось держать в секрете из-за шоу "Би-2"

Артистка должна выйти на сцену в рамках осеннего фестиваля HAYA 22 октября. В качестве запасной даты указано 20 октября — но на тот же день в Ереване запланировано выступление российской группы «Би-2». Организаторы мероприятий якобы побоялись, что если они анонсируют еще один концерт Агилеры на 20 октября, многие решат приобрести билеты только на один этот день, чтобы затем посетить шоу «Би-2».