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1 час назад

У Потапа парализовало половину лица

WomanHit.ruиещё 4

Певица Настя Каменских недавно вернулась из Европы в родную Украину. Артистка прилетела в страну без мужа — музыканта Алексея Потапенко, больше известного как Потап.

У Потапа парализовало половину лица
Фото: соцсетисоцсети

Сейчас стало известно, что рэпер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые возникли на фоне сильных переживаний. Потап находится в Европе, где проходит лечение.

Каменских не стала рассказывать, что именно случилось с супругом, но при этом она не скрывает, что он чувствует себя плохо.

«У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша — не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица», — призналась знаменитость.

Также Настя опровергла слухи о своей беременности.

«Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!» — заключила певица.

Шоу-бизнес,Алексей Потапенко,Настя Каменских,
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