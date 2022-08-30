У Потапа парализовало половину лица

Певица Настя Каменских недавно вернулась из Европы в родную Украину. Артистка прилетела в страну без мужа — музыканта Алексея Потапенко, больше известного как Потап.
Сейчас стало известно, что рэпер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые возникли на фоне сильных переживаний. Потап находится в Европе, где проходит лечение.
Каменских не стала рассказывать, что именно случилось с супругом, но при этом она не скрывает, что он чувствует себя плохо.
«У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша — не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица», — призналась знаменитость.
Также Настя опровергла слухи о своей беременности.
«Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!» — заключила певица.