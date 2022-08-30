Жена Резника назвала причину возвращения Пугачевой в Россию

«В России с лекарствами стало гораздо лучше в последнее время. Илья по себе это заметил. Вот Алла и вернулась. Да и отпуск закончился. Детям в школу надо. Дай Бог, чтобы ковид всех не отправил снова на дистанционное обучение. Нужно вакцинироваться!» — сказала она.