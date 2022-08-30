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14 минут назад

Жена Резника назвала причину возвращения Пугачевой в Россию

Елена Прошина

Супруга поэта-песенника Ильи Резника Ирина рассказала изданию ProZvezd, зачем певица Алла Пугачева вернулась в Россию.

Жена Резника назвала причину возвращения Пугачевой в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Алла Пугачева вернулась на родину после длительного отдыха в Израиле и Латвии. По словам Ирины Резник, сейчас певица может получить здесь необходимые препараты.

«В России с лекарствами стало гораздо лучше в последнее время. Илья по себе это заметил. Вот Алла и вернулась. Да и отпуск закончился. Детям в школу надо. Дай Бог, чтобы ковид всех не отправил снова на дистанционное обучение. Нужно вакцинироваться!» — сказала она.

Она также добавила, что рада возвращению звезды. Супруг Илья Резник сразу созвонился с Пугачевой и долго общался.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео с Пугачевой, в подтверждение того, что она снова в Москве. В одном из роликов певица призналась, что уже давно вернулась. По ее словам, в отъезде она проходила лечение и отдыхала.

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