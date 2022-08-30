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22 минуты назад

СМИ: Панин вернулся в Россию из Испании с женой

Газета.Ru

Актер Алексей Панин вернулся в Россию вместе с супругой. Об этом сообщает ФАН.

Панин вернулся в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сообщению издания, после нескольких лет проживания в Испании артист приехал в Россию.

«Я вернулся. С моей женой», — цитируют слова Панина.

Пока неизвестно, действительно ли актер решил снова переехать на родину или прилетел на время. В своем Telegram-канале он опубликовал обнаженное фото с женой на побережье, не оставив под ним описания.

Ранее основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян назвал ошибкой бой, в котором участвовали Алексей Панин и Никита Пресняков. Он рассказал, что «старые похождения сексуального характера» актера негативно отразились на репутации промоушена.

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