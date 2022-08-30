Актер Алексей Панин вернулся в Россию вместе с супругой. Об этом сообщает ФАН.

По сообщению издания, после нескольких лет проживания в Испании артист приехал в Россию.

«Я вернулся. С моей женой», — цитируют слова Панина.

Пока неизвестно, действительно ли актер решил снова переехать на родину или прилетел на время. В своем Telegram-канале он опубликовал обнаженное фото с женой на побережье, не оставив под ним описания.