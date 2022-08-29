Стало известно, кто заменит Маслякова в «Голосящем КиВиНе»

Актер Дмитрий Хрусталев станет ведущим музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2022». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

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Отмечается, что Хрусталев является резидентом Камеди Клаб, телеведущим, популярным шоуменом. На сцене он ведет себя подчеркнуто интеллигентно, избегает табуированных тем - не шутит о военных конфликтах и катастрофах.

Агентство напомнило, что в феврале бессменный ведущий шоу КВН Александр Масляков рассказал в социальных сетях о том, что заболел коронавирусом. Он пояснил, что пропустит игры нового сезона.