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1 час назад

Стало известно, кто заменит Маслякова в «Голосящем КиВиНе»

Елена Прошина

Актер Дмитрий Хрусталев станет ведущим музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2022». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Стало известно, кто заменит Маслякова в «Голосящем КиВиНе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Хрусталев является резидентом Камеди Клаб, телеведущим, популярным шоуменом. На сцене он ведет себя подчеркнуто интеллигентно, избегает табуированных тем - не шутит о военных конфликтах и катастрофах.

Агентство напомнило, что в феврале бессменный ведущий шоу КВН Александр Масляков рассказал в социальных сетях о том, что заболел коронавирусом. Он пояснил, что пропустит игры нового сезона.

Руководство канала принято решение временно заменить Маслякова. Ему на смену должны были прийти актер Дмитрий Нагиев, шоумен Валдис Пельш и другие звезды.

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