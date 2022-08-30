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27 минут назад

Галкин вышел на связь из Австралии после приезда Пугачевой в Россию

Газета.Ruиещё 1

Юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором показал, как выглядит зима в Австралии.

Сиднее зима, как у нас лето. Тут бывает разная зима, но в этот раз такая классная и мягкая", - говорит шоумен в кадре.

Также Галкин анонсировал дополнительный концерт в Австралии - 3 сентября он выступит в Мельбурне. 27 августа супруга Галкина Алла Пугачева вернулась в Россию. Видео с ней опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию. Он напомнил, что Примадонна уезжала в медицинских целях.

Соседов также подчеркнул, что певица вряд ли будет устраивать концерты, поскольку некоторое время назад ушла со сцены.

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