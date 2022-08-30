Юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, на котором показал, как выглядит зима в Австралии.
"В Сиднее зима, как у нас лето. Тут бывает разная зима, но в этот раз такая классная и мягкая", - говорит шоумен в кадре.
Также Галкин анонсировал дополнительный концерт в Австралии - 3 сентября он выступит в Мельбурне. 27 августа супруга Галкина Алла Пугачева вернулась в Россию. Видео с ней опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию. Он напомнил, что Примадонна уезжала в медицинских целях.
Соседов также подчеркнул, что певица вряд ли будет устраивать концерты, поскольку некоторое время назад ушла со сцены.