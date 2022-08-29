Волочкова ответила на предложение Губерниева по «Спартаку»

«К сожалению, не вижу себя частью футбольного мира и "Спартака". Дружу с футболистами и в то же время смотрю матчи по телевизору. Не возьму на себя право судить то, в чем я не разбираюсь и не являюсь профессионалом. Какой футбол? Я балерина и предпочитаю быть на сцене в своем поприще. Там, где я профессионал», - сказала балерина.