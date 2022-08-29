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1 час назад

Волочкова ответила на предложение Губерниева по «Спартаку»

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова ответила на предложение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который посоветовал ей вместе с Ольгой Бузовой войти в состав совета директоров столичного «Спартака». Об этом пишет «Газета.ру».

Волочкова ответила на предложение Губерниева по «Спартаку»
Фото: ТАССТАСС

«К сожалению, не вижу себя частью футбольного мира и "Спартака". Дружу с футболистами и в то же время смотрю матчи по телевизору. Не возьму на себя право судить то, в чем я не разбираюсь и не являюсь профессионалом. Какой футбол? Я балерина и предпочитаю быть на сцене в своем поприще. Там, где я профессионал», - сказала балерина.

Она также добавила, что не хочет связываться с футболом даже для пиара. По ее словам, у нее его «и так выше крыши». При этом она не прочь поучаствовать с Ольгой Бузовой в общем проекте любого формата, в том числе записи песни и клипа.

Ранее Волочкова ответила певцу Данко, который назвал ее «бездарной алкоголицей». По его мнению, балерина только и делает, что «бухает». Артист отметил, что из русской красавицы она превратилась в «пьянь подзаборную». Волочкова молчать не стала и заявила, что Данко таким образом лишь привлекает к себе внимание. По ее словам, она по-прежнему выступает на сцене.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Анастасия Волочкова,Спартак,
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