Волочкова ответила на предложение Губерниева по «Спартаку»

Балерина Анастасия Волочкова ответила на предложение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который посоветовал ей вместе с Ольгой Бузовой войти в состав совета директоров столичного «Спартака». Об этом пишет «Газета.ру».
«К сожалению, не вижу себя частью футбольного мира и "Спартака". Дружу с футболистами и в то же время смотрю матчи по телевизору. Не возьму на себя право судить то, в чем я не разбираюсь и не являюсь профессионалом. Какой футбол? Я балерина и предпочитаю быть на сцене в своем поприще. Там, где я профессионал», - сказала балерина.
Она также добавила, что не хочет связываться с футболом даже для пиара. По ее словам, у нее его «и так выше крыши». При этом она не прочь поучаствовать с Ольгой Бузовой в общем проекте любого формата, в том числе записи песни и клипа.
Ранее Волочкова ответила певцу Данко, который назвал ее «бездарной алкоголицей». По его мнению, балерина только и делает, что «бухает». Артист отметил, что из русской красавицы она превратилась в «пьянь подзаборную». Волочкова молчать не стала и заявила, что Данко таким образом лишь привлекает к себе внимание. По ее словам, она по-прежнему выступает на сцене.