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16 минут назад

«Заставил сделать аборт»: друг Степаненко рассказал о поступке Петросяна

Никита Бородкин

Друг юмористки Елены Степаненко режиссер Анатолий Демидов рассказал, как артистка под давлением экс-супруга Евгений Петросяна сделала аборт. Об этом сообщает «Экспресс Газета».

«Заставил сделать аборт»: друг Степаненко рассказал о поступке Петросяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Демидова, Степаненко хотела родить ребенка, однако Петросян предложил ей повременить с детьми — в качестве причины он называл плотный график совместных гастролей. Тогда артисты из «Кривого зеркала» пользовались большим спросом и зарабатывали много денег.

Елена согласилась на аборт, но больше не смогла забеременеть. Режиссер отметил, что Степаненко долго жалела о своем поступке.

Сейчас юмористка поддерживает общение со старшей дочерью Петросяна от первого брака Викториной. После разрыва с комиком она сохранила с девушкой теплые отношения.

Напомним, что Степаненко и Петросян развелись в 2019 году. После этого Евгений Ваганович женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила ему сына Вагана.

Шоу-бизнес,Анатолий Демидов,Елена Степаненко,
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