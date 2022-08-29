«Заставил сделать аборт»: друг Степаненко рассказал о поступке Петросяна

Друг юмористки Елены Степаненко режиссер Анатолий Демидов рассказал, как артистка под давлением экс-супруга Евгений Петросяна сделала аборт. Об этом сообщает «Экспресс Газета».
По словам Демидова, Степаненко хотела родить ребенка, однако Петросян предложил ей повременить с детьми — в качестве причины он называл плотный график совместных гастролей. Тогда артисты из «Кривого зеркала» пользовались большим спросом и зарабатывали много денег.
Елена согласилась на аборт, но больше не смогла забеременеть. Режиссер отметил, что Степаненко долго жалела о своем поступке.
Сейчас юмористка поддерживает общение со старшей дочерью Петросяна от первого брака Викториной. После разрыва с комиком она сохранила с девушкой теплые отношения.
Напомним, что Степаненко и Петросян развелись в 2019 году. После этого Евгений Ваганович женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила ему сына Вагана.