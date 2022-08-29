Названа причина закрытия популярного шоу на Первом канале

Некогда популярное юмористическое шоу «Розыгрыш» былозакрыто на Первом канале из-за больших затрат. Об этом рассказала продюсер программы Лина Арифулина.
По ее словам, проект требовал больших вложений из-занеобходимости вести съемку с нескольких ракурсов. Более того, сотрудникам программы приходилось тратить много времени на наблюдения за людьми, над которыми должны были пошутить в эфире.
«Он финансово очень дорогой. Потому что много камер, много наблюдения», — рассказала Лина в интервью Лауре Джугелии.
При этом команде шоу было интересно работать над ним,поскольку проект был необычен с точки зрения технологий.