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34 минуты назад

Шоу «Розыгрыш» на Первом канале закрыли из-за больших затрат

Слово и Дело

Некогда популярное юмористическое шоу «Розыгрыш» былозакрыто на Первом канале из-за больших затрат. Об этом рассказала продюсер программы Лина Арифулина.

Названа причина закрытия популярного шоу на Первом канале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, проект требовал больших вложений из-занеобходимости вести съемку с нескольких ракурсов. Более того, сотрудникам программы приходилось тратить много времени на наблюдения за людьми, над которыми должны были пошутить в эфире.

«Он финансово очень дорогой. Потому что много камер, много наблюдения», — рассказала Лина в интервью Лауре Джугелии.

При этом команде шоу было интересно работать над ним,поскольку проект был необычен с точки зрения технологий.

Шоу-бизнес,Лаура Джугелия,Лина Арифулина,Первый канал,
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