Друг Степаненко заявил, что Петросян заставил ее сделать аборт

Приятель юмористки Елены Степаненко режиссер Анатолий Демидов в беседе с «Экспресс газетой» рассказал, как она под давлением бывшего супруга Евгения Петросяна прервала беременность.
«Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — поделился друг артистки.
После того, как Степаненко сделала аборт, она больше не смогла забеременеть и, по словам Демидова, долго жалела о своем поступке.
Юмористка поддерживает общение со старшей дочерью Петросяна Викториной от первого брака. После развода знаменитостей наследница артиста осталась в теплых отношениях с мачехой.