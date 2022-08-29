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1 час назад

Друг Степаненко заявил, что Петросян заставил ее сделать аборт

Газета.Ru

Приятель юмористки Елены Степаненко режиссер Анатолий Демидов в беседе с «Экспресс газетой» рассказал, как она под давлением бывшего супруга Евгения Петросяна прервала беременность.

Друг Степаненко заявил, что Петросян заставил ее сделать аборт
Фото: petrosyanevgeny/@esheneve4er/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)petrosyanevgeny/@esheneve4er/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — поделился друг артистки.

После того, как Степаненко сделала аборт, она больше не смогла забеременеть и, по словам Демидова, долго жалела о своем поступке.

Юмористка поддерживает общение со старшей дочерью Петросяна Викториной от первого брака. После развода знаменитостей наследница артиста осталась в теплых отношениях с мачехой.

Шоу-бизнес,Анатолий Демидов,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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