Друг Степаненко заявил, что Петросян заставил ее сделать аборт

Приятель юмористки Елены Степаненко режиссер Анатолий Демидов в беседе с «Экспресс газетой» рассказал, как она под давлением бывшего супруга Евгения Петросяна прервала беременность.

Фото: petrosyanevgeny/@esheneve4er/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) petrosyanevgeny/@esheneve4er/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — поделился друг артистки.

После того, как Степаненко сделала аборт, она больше не смогла забеременеть и, по словам Демидова, долго жалела о своем поступке.