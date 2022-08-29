Квартиру Гурченко в центре Москвы превратили в склад

Внучка советской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева захламила доставшуюся в наследство квартиру в Москве. Кадры с жильем появились в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Фото: Соцсети Соцсети

Речь идет о «трешке» в центре столицы, стоимость которой оценивают в более 30 миллионов рублей. Отмечается, что эту квартиру приобрели еще родители знаменитости, затем она перешла по наследству Гурченко, потом — ее дочери Марии Королевой, а после — внучке Елене. Сейчас владелица недвижимости живет там вместе с 14-летней дочерью и отцом-пенсионером.

Операторы засняли состояние квартиры — на кадрах видны лежащие на полу горы одежды и обуви, грязная посуда с тараканами, а также старые книги и дорогие шубы, принадлежавшие Людмиле Гурченко. При этом Королева утверждает, что облик жилья связан с подготовкой к ремонту. По словам женщины, жилье должны привести в приличное состояние, чтобы сдавать в аренду. Сама внучка Гурченко вместе с семьей планирует переехать в другую, более дешевую квартиру.

Уточняется, что Королева ждет второго ребенка, которого собирается воспитывать одна. Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что отец второй девочки бросил Елену, узнав о беременности. В новое съемное жилье женщина хочет переехать уже с двумя девочками.