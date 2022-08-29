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2 часа назад

Бритни Спирс отказалась от больших денег за интервью с Опрой Уинфри

Газета.Ru

Бритни Спирс заявила, что отказалась от съемок интервью с Опрой Уинфри, за которое ей обещали заплатить большую сумму денег. Об этом пишет Page Six.

Бритни Спирс отказалась от больших денег за интервью с Опрой
Фото: britneyspears/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)britneyspears/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В воскресенье, 28 августа, певица опубликовала на YouTube 22-минутный аудиоклип. В нем она призналась, что отказалась от откровенного интервью за деньги.

«Я ничего не получу от того, что поделюсь всем этим. У меня есть предложения дать интервью Опре и многим другим людям за большие деньги, но это безумие. Я не хочу ничего из этого. Для меня это больше, чем просто интервью», — сказала Спирс.

В ролике исполнительница также рассказала об отношениях с семьей, издевательствах, принудительном лечении в психиатрической клинике.

«Они буквально убили меня. Они выбросили меня», — заявила Бритни Спирс о своей семье.

Родственники, по мнению певицы, бросили ее, и даже фанаты на концертах относились с большей любовью и теплом.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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