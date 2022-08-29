Бритни Спирс отказалась от больших денег за интервью с Опрой

Бритни Спирс заявила, что отказалась от съемок интервью с Опрой Уинфри, за которое ей обещали заплатить большую сумму денег. Об этом пишет Page Six.
В воскресенье, 28 августа, певица опубликовала на YouTube 22-минутный аудиоклип. В нем она призналась, что отказалась от откровенного интервью за деньги.
«Я ничего не получу от того, что поделюсь всем этим. У меня есть предложения дать интервью Опре и многим другим людям за большие деньги, но это безумие. Я не хочу ничего из этого. Для меня это больше, чем просто интервью», — сказала Спирс.
В ролике исполнительница также рассказала об отношениях с семьей, издевательствах, принудительном лечении в психиатрической клинике.
«Они буквально убили меня. Они выбросили меня», — заявила Бритни Спирс о своей семье.
Родственники, по мнению певицы, бросили ее, и даже фанаты на концертах относились с большей любовью и теплом.