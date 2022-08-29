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8 минут назад

Пугачева прокомментировала возвращение в Россию

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. Артистка рассказала, что была в длительном отпуске, во время которого проходила лечение и отдыхала. Об этом пишет РИА Новости.

Пугачева прокомментировала возвращение в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О возвращении певицы сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсетях видео встречи с Пугачевой в Москве, где она открывает ногой дверь машины.

«Ура. Как же тебя не хватало!!!», - подписал ролик дизайнер.

В свою очередь Пугачева сообщила, что уже давно находится в России, но только сейчас добралась до старого друга.

«А я уже давно, я просто не могла никак собраться», - сказала певица.

Позже концертный директор Пугачевой Елена Чупракова рассказала, что звезда давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.

«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко. <…> С чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась», - сказала Пугачева на одном из видео Гуляева.

Напомним, Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России после начала спецоперации. Звездная семья сначала жила в Израиле, однако позднее перебралась в Юрмалу. Еще весной певица сообщила, что планирует вернуться в Москву к началу учебного года.

Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Алла Пугачева,
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