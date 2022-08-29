Пугачева прокомментировала возвращение в Россию

Певица Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. Артистка рассказала, что была в длительном отпуске, во время которого проходила лечение и отдыхала. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О возвращении певицы сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсетях видео встречи с Пугачевой в Москве, где она открывает ногой дверь машины.

«Ура. Как же тебя не хватало!!!», - подписал ролик дизайнер.

В свою очередь Пугачева сообщила, что уже давно находится в России, но только сейчас добралась до старого друга.

«А я уже давно, я просто не могла никак собраться», - сказала певица.

Позже концертный директор Пугачевой Елена Чупракова рассказала, что звезда давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.

«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко. <…> С чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась», - сказала Пугачева на одном из видео Гуляева.