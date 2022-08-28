Вайкуле выступила на русском языке после скандала с флагом Украины

Певица Лайма Вайкуле выступила на русском языке на традиционном празднике микрорайона Каугури в Юрмале. Она спела несколько песен на латышском языке, а также исполнила легендарные русскоязычные композиции Раймонда Паулса «Вернисаж» и «Листья желтые». Об этом сообщает портал TVNET.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео с концерта, который состоялся 27 августа, также были опубликованы в YouTube и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). В соцсетях поклонники отметили страницу Вайкуле на нескольких фото и видео с мероприятия.

Также на празднике выступил латвийский певец Интарс Бусулис. Он исполнил две песни на русском — «Я тебя рисую» и «Начнем сначала».

В начале августа в сети появился видеоролик, на котором Вайкуле во время выступления подняла флаг Украины. Он вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Сообщается, что данный жест артистка продемонстрировала на концерте 31 июля в литовском городе Паланга.