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1 час назад

Вайкуле выступила на русском языке после скандала с флагом Украины

Газета.Ru

Певица Лайма Вайкуле выступила на русском языке на традиционном празднике микрорайона Каугури в Юрмале. Она спела несколько песен на латышском языке, а также исполнила легендарные русскоязычные композиции Раймонда Паулса «Вернисаж» и «Листья желтые». Об этом сообщает портал TVNET.

Вайкуле выступила на русском языке после скандала с флагом Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео с концерта, который состоялся 27 августа, также были опубликованы в YouTube и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). В соцсетях поклонники отметили страницу Вайкуле на нескольких фото и видео с мероприятия.

Также на празднике выступил латвийский певец Интарс Бусулис. Он исполнил две песни на русском — «Я тебя рисую» и «Начнем сначала».

Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг

В начале августа в сети появился видеоролик, на котором Вайкуле во время выступления подняла флаг Украины. Он вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Сообщается, что данный жест артистка продемонстрировала на концерте 31 июля в литовском городе Паланга.

Позднее супруг Вайкуле Андрей Латковский заявил, что она подняла сине-желтый флаг в поддержку украинцев, которые работают в ее оркестре и балете.

Шоу-бизнес,Интарс Бусулис,Лайма Вайкуле,Раймонд Паулс,
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