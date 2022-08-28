Дизайнер озвучила стоимость подвенечного платья Брутян

В СМИ и социальных сетях обсуждают свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Многие поражены масштабом празднества. Шикарные наряды, большое количество гостей… Однако это речь идет о «светской» части мероприятия. А на венчании в церкви все было куда скромнее – только самые близкие. И платье невесты было элегантным, но скромным.

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Звездный дизайнер Алика Керимова объяснила, что таково было желание жениха и невесты. Венчание – не пафосное мероприятие, оно не предполагает излишней помпезности. Но все же недорогим платье невесты назвать нельзя. Керимова сообщила, что платье - футляр сшито из премиальной итальянской ткани. И это индивидуальный пошив, поэтому платье обошлось примерно в 100 тысяч рублей, - пишет портал prozvezd.info.