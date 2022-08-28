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7 минут назад

Дизайнер озвучила стоимость подвенечного платья Брутян

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях обсуждают свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Многие поражены масштабом празднества. Шикарные наряды, большое количество гостей… Однако это речь идет о «светской» части мероприятия. А на венчании в церкви все было куда скромнее – только самые близкие. И платье невесты было элегантным, но скромным.

Дизайнер озвучила стоимость подвенечного платья Брутян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звездный дизайнер Алика Керимова объяснила, что таково было желание жениха и невесты. Венчание – не пафосное мероприятие, оно не предполагает излишней помпезности. Но все же недорогим платье невесты назвать нельзя. Керимова сообщила, что платье - футляр сшито из премиальной итальянской ткани. И это индивидуальный пошив, поэтому платье обошлось примерно в 100 тысяч рублей, - пишет портал prozvezd.info.

26-летняя Брутян и 34-летний Прилучный отметили бракосочетание в ресторане на берегу озера. Всего на свадьбе присутствовало около 50 гостей, в том числе актеры Алексей Чадов, Илья Глинников, Игорь Жижикин, певцы Мот и Стас Михайлов. За один вечер молодая жена Прилучного сменила четыре наряда.

Шоу-бизнес,Илья Глинников,Игорь Жижикин,Алексей Чадов,Стас Михайлов,
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