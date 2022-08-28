Дочь поместила Ларису Голубкину в медицинское учреждение

Ларисе Голубкиной 82 года и в последнее время она сильно болела. Актриса пережила перелом шейки бедра, тяжело переболела коронавирусной инфекцией.

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Стало известно, что Лариса Ивановна сейчас находится в медицинском учреждении в Подмосковье. Актриса сообщила, что ее там все устраивает и она готова вообще туда переселиться жить, - пишет Экспресс Газета.

Поскольку эта новость появилась в СМИ, у публики возникли вопросы к дочери Ларисы Ивановны. Голубкина-младшая подтвердила, что ее мама находится в санатории. По ее словам, пожилая актриса там получает гораздо лучший уход, нежели дома.

«Она в санатории управления делами президента. Там все хорошо», - сказала Мария.