В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Сенчукова рассказала, во сколько обошлась свадьба сына

Ирина Лебедева

Наталья Сенчукова рассказала, во сколько обошлась свадьба ее и Виктора Рыбина единственного сына. Как сообщила певица, празднество удалось, а затраты на его проведение составили менее миллиона рублей.

Сенчукова рассказала, во сколько обошлась свадьба сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Родители взяли на себя все расходы по бракосочетанию – это был их подарок молодоженам Василию и Дарье, - пишет портал prozvezd.info.

«Кстати, не думайте, что торжество стоило нам в большие деньги! Мы все делали с умом, заранее планировали траты. Поэтому расходы оказались не такими большими. Потратили меньше миллиона на все! Достаточно демократично!» — призналась певица.

Избранницей парня стала девушка по имени Даша, с которой он знаком уже 14 лет, а встречается – 8 лет. Отношения зародились, когда оба были подростками, и прошли проверку временем. Многие поклонники считают, что данный союз будет долгим и счастливым, ведь у Василия перед глазами такой пример – его мама и папа женаты более 30 лет.

Шоу-бизнес,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители