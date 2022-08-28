Сенчукова рассказала, во сколько обошлась свадьба сына

Наталья Сенчукова рассказала, во сколько обошлась свадьба ее и Виктора Рыбина единственного сына. Как сообщила певица, празднество удалось, а затраты на его проведение составили менее миллиона рублей.

Родители взяли на себя все расходы по бракосочетанию – это был их подарок молодоженам Василию и Дарье, - пишет портал prozvezd.info.

«Кстати, не думайте, что торжество стоило нам в большие деньги! Мы все делали с умом, заранее планировали траты. Поэтому расходы оказались не такими большими. Потратили меньше миллиона на все! Достаточно демократично!» — призналась певица.

Избранницей парня стала девушка по имени Даша, с которой он знаком уже 14 лет, а встречается – 8 лет. Отношения зародились, когда оба были подростками, и прошли проверку временем. Многие поклонники считают, что данный союз будет долгим и счастливым, ведь у Василия перед глазами такой пример – его мама и папа женаты более 30 лет.