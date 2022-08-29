Гоген Солнцев пожаловался на угрозы "любовника" Пугачевой

Актер Гоген Солнцев в беседе с Prozvezd.info рассказал, как начал получать угрозы от мужчины, представившимся возлюбленным Аллы Пугачевой.
«Все звонки идут с «закрытых» номеров. Вчера ночью поднимаю трубку, а на том конце провода — мужской голос. Стал угрожать. Говорит, чтобы я к Пугачевой не лез. Мол, иначе — ребра не сосчитаешь», — вспоминает шоумен.
По словам Солнцева, «любовник» Примадонны угрожал ему и говорил, что актеру «не поздоровится».
Также Солнцев прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию. «Я, кстати, очень рад, что Алла вернулась в Москву. Она показала своим появлением, что она — настоящий патриот нашей родины», — заявил он. Шоумен еще раз призвал артистку спеть с ним дуэтом.
Около двух недель назад Гоген Солнцев презентовал песню для дуэта с Аллой Пугачевой, однако Примадонна не ответила на его предложение спеть вместе.