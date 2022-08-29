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1 час назад

Гоген Солнцев пожаловался на угрозы "любовника" Пугачевой

Газета.Ruиещё 1

Актер Гоген Солнцев в беседе с Prozvezd.info рассказал, как начал получать угрозы от мужчины, представившимся возлюбленным Аллы Пугачевой.

Гоген Солнцев пожаловался на угрозы "любовника" Пугачевой
Фото: solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Все звонки идут с «закрытых» номеров. Вчера ночью поднимаю трубку, а на том конце провода — мужской голос. Стал угрожать. Говорит, чтобы я к Пугачевой не лез. Мол, иначе — ребра не сосчитаешь», — вспоминает шоумен.

По словам Солнцева, «любовник» Примадонны угрожал ему и говорил, что актеру «не поздоровится».

Также Солнцев прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию. «Я, кстати, очень рад, что Алла вернулась в Москву. Она показала своим появлением, что она — настоящий патриот нашей родины», — заявил он. Шоумен еще раз призвал артистку спеть с ним дуэтом.

Около двух недель назад Гоген Солнцев презентовал песню для дуэта с Аллой Пугачевой, однако Примадонна не ответила на его предложение спеть вместе.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Алла Пугачева,
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