Гоген Солнцев пожаловался на угрозы "любовника" Пугачевой

Актер Гоген Солнцев в беседе с Prozvezd.info рассказал, как начал получать угрозы от мужчины, представившимся возлюбленным Аллы Пугачевой.

Фото: solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Все звонки идут с «закрытых» номеров. Вчера ночью поднимаю трубку, а на том конце провода — мужской голос. Стал угрожать. Говорит, чтобы я к Пугачевой не лез. Мол, иначе — ребра не сосчитаешь», — вспоминает шоумен.

По словам Солнцева, «любовник» Примадонны угрожал ему и говорил, что актеру «не поздоровится».

Также Солнцев прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию. «Я, кстати, очень рад, что Алла вернулась в Москву. Она показала своим появлением, что она — настоящий патриот нашей родины», — заявил он. Шоумен еще раз призвал артистку спеть с ним дуэтом.