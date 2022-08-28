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1 час назад

Бузову атакуют коллекторы

Ирина Лебедева

Ольга Бузова вынуждена отбивать атаки коллекторов. Об этом поющая телеведущая сообщила в микроблоге. Как написала экс-звезда, разговоры со специалистами по возврату просроченной задолженности крайне неприятны.

Экс-звезда «Дома-2» не уточнила, по какому именно поводу ей названивают «выбивальщики» долгов, но выразила сочувствие всем людям, оказавшимся в подобной ситуации. Причем многие из них попали в кабалу не по своей вине, - рассказывает Экспресс Газета.

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«Что больше всего меня всегда возмущало — это то, что с таких людей долги начинают выколачивать. Целую профессию ведь кто-то придумал — коллекторы. Не представляю, как кто-то идет на такую работу. Откуда и почему там столько тяжелых людей?», - пишет разгневанная звезда.

Певица отметила, что регулярно слышит истории о бесчеловечных поступках коллекторов. Однако, как она сообщила, скоро этому беспределу придет конец, и скоро тем, кто позволяет себе издеваться над должниками, будет грозить уголовное преследование.

«Очень хочется верить, что и тут справедливость возьмет свое, сейчас наконец-то власти этим начали заниматься. Такие вопросы обязательно должны регулироваться законом. И теперь наконец-то так и будет», - уверена Ольга.

Несколько лет назад СМИ писали, что в суд на певицу подала управляющая компания «Космосервис». Компания нашла у Бузовой долг за квартиру, расположенную во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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