Обнародована стоимость загородного дома Маликова

Дмитрий Маликов приобрел в Подмосковье особняк. Об этом шла речь в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

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Друзья Маликовых уже побывали в гостях в новом доме и рассказали, что он очень красив. Это трехэтажное здание из натурального белого камня, с колоннами и панорамными окнами. Недвижимость обошлась Маликову в 1 миллиард рублей. Об этом информирует ФАН.

Сам Дмитрий не считает свое приобретение «чем-то особенным».

«Просто был один дом, а стал другой. Ничего особенного. Эта такая приватная наша территория. Грибов там нет. Огород мечтает жена сделать. Хочет огурцы и помидоры выращивать», — сообщил певец.