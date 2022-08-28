В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Обнародована стоимость загородного дома Маликова

Ирина Лебедева

Дмитрий Маликов приобрел в Подмосковье особняк. Об этом шла речь в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Обнародована стоимость загородного дома Маликова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Друзья Маликовых уже побывали в гостях в новом доме и рассказали, что он очень красив. Это трехэтажное здание из натурального белого камня, с колоннами и панорамными окнами. Недвижимость обошлась Маликову в 1 миллиард рублей. Об этом информирует ФАН.

Сам Дмитрий не считает свое приобретение «чем-то особенным».

«Просто был один дом, а стал другой. Ничего особенного. Эта такая приватная наша территория. Грибов там нет. Огород мечтает жена сделать. Хочет огурцы и помидоры выращивать», — сообщил певец.

По словам Маликова, в прежнем доме они прожили 30 лет, и теперь им требуется более просторное жилье. Как признавался сам Дмитрий Юрьевич, таким было желание его супруги Елены Изаксон.

Шоу-бизнес,Дмитрий Маликов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители