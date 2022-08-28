Стало известно, почему известные певицы выступают под псевдонимами

На российской эстраде нет значимых звезд шоу-бизнеса с именем Алла, кроме Аллы Пугачевой . Как сообщает teleprogramma.pro со ссылкой на Телеграм-каналы, в свое время ходили слухи, что за тем, чтобы Алла была всего одна, в свое время следила Алла Борисовна.

Художник Никас Сафронов прокомментировал возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, в этом нет ничего удивительного. "Она российская гражданка, уехала - приехала, что в этом особенного? Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России", - заявил художник.