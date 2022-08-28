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29 минут назад

Стало известно, почему известные певицы выступают под псевдонимами

Ирина Лебедева

На российской эстраде нет значимых звезд шоу-бизнеса с именем Алла, кроме Аллы Пугачевой. Как сообщает teleprogramma.pro со ссылкой на Телеграм-каналы, в свое время ходили слухи, что за тем, чтобы Алла была всего одна, в свое время следила Алла Борисовна.

Стало известно, почему известные певицы выступают под псевдонимами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Якобы именно поэтому Алла Агеева стала Машей Распутиной. А Алла Перфилова взяла псевдоним Валерия.

Художник Никас Сафронов прокомментировал возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, в этом нет ничего удивительного. "Она российская гражданка, уехала - приехала, что в этом особенного? Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России", - заявил художник.

Шоу-бизнес,Валерия,Алла Агеева,Никас Сафронов,Алла Пугачева,
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