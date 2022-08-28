Валерий Меладзе вернулся в Россию

Валерия Меладзе заметили в столице. В интернете поклонники уже выложили записи с его концерта в московском дискоклубе «Радуга».

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Это уже не первое выступление музыканта после его заявлений об уходе из шоу-бизнеса и возвращении к профессии, которую он когда-то получил в институте. Не так давно Валерий Меладзе выступал на корпоративе в Монако, - пишет teleprogramma.pro.