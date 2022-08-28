Валерий Меладзе вернулся в Россию

Валерия Меладзе заметили в столице. В интернете поклонники уже выложили записи с его концерта в московском дискоклубе «Радуга».
Это уже не первое выступление музыканта после его заявлений об уходе из шоу-бизнеса и возвращении к профессии, которую он когда-то получил в институте. Не так давно Валерий Меладзе выступал на корпоративе в Монако, - пишет teleprogramma.pro.
Режиссер Никита Михалков указал россиянам на обман со стороны певца Валерия Меладзе. В эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ» он отметил, что музыкант заявлял, что больше не будет выступать в России, однако уже на 8 марта следующего года у него запланировано выступление в Барвихе.