В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
36 минут назад

Валерий Меладзе вернулся в Россию

Ирина Лебедева

Валерия Меладзе заметили в столице. В интернете поклонники уже выложили записи с его концерта в московском дискоклубе «Радуга».

Валерий Меладзе вернулся в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это уже не первое выступление музыканта после его заявлений об уходе из шоу-бизнеса и возвращении к профессии, которую он когда-то получил в институте. Не так давно Валерий Меладзе выступал на корпоративе в Монако, - пишет teleprogramma.pro.

Стало известно об эффектном возвращении Пугачевой в Россию

Режиссер Никита Михалков указал россиянам на обман со стороны певца Валерия Меладзе. В эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ» он отметил, что музыкант заявлял, что больше не будет выступать в России, однако уже на 8 марта следующего года у него запланировано выступление в Барвихе.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Никита Михалков,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители