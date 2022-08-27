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46 минут назад

«Три года ада»: Прилучный рассказал о жизни после развода

Ирина Лебедева

Павел Прилучный дал интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец. Актер рассказал о своей жизни после развода – по его словам, она была ужасной. Об этом информирует портал popcake.tv.

«Три года ада»: Прилучный рассказал о жизни после развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович — я бы не вытянул», — заявил артист.

Павел отметил, что ничего плохого об Агате Муцениеце говорить не будет. Однако из его рассказа можно понять, что особо дружеских чувств к матери своих детей он не питает и даже увидеть намек на то, что сердечный приступ случился с ним из-за обрушившегося на него негатива.

Прилучный также поблагодарил Мирославу Карпович за дружескую поддержку, но отметил, что никакой романтической истории между ними не было.

В феврале 2020 года стало известно о расставании Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.

Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором заявила об агрессивном и неадекватном поведении мужа.

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