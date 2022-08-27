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1 час назад

Крючкова распланировала собственные похороны

Ирина Лебедева

Светлана Крючкова не скрывает от публики, что серьезно больна. У нее рак легких. Актриса борется за жизнь, продолжает работать и появляться на сцене. Об этом пишет портал popcake.tv.

Крючкова распланировала собственные похороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О страшном недуге она говорит совершенно спокойно.

«Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают», — объясняет Крючкова.

Звезда даже распланировала свои похороны. О подробностях она рассказала своим родным. У нее написано завещание и составлена подробная инструкция по похоронам. Выбрано даже платье для гроба.

Ранее появлялась информация, что именитая российская и советская артистка, которая давно борется с онкологией, переболела коронавирусом в тяжелой форме. Из-за последствий инфекции у нее парализовало половину лица. Крючкова подчеркнула, что справляться даже с самыми невыносимыми сложностями ей помогает чувство юмора.

Шоу-бизнес,Светлана Крючкова,
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