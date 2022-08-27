Крючкова распланировала собственные похороны

Светлана Крючкова не скрывает от публики, что серьезно больна. У нее рак легких. Актриса борется за жизнь, продолжает работать и появляться на сцене. Об этом пишет портал popcake.tv.

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О страшном недуге она говорит совершенно спокойно.

«Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают», — объясняет Крючкова.

Звезда даже распланировала свои похороны. О подробностях она рассказала своим родным. У нее написано завещание и составлена подробная инструкция по похоронам. Выбрано даже платье для гроба.