Крючкова распланировала собственные похороны

Светлана Крючкова не скрывает от публики, что серьезно больна. У нее рак легких. Актриса борется за жизнь, продолжает работать и появляться на сцене. Об этом пишет портал popcake.tv.
О страшном недуге она говорит совершенно спокойно.
«Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают», — объясняет Крючкова.
Звезда даже распланировала свои похороны. О подробностях она рассказала своим родным. У нее написано завещание и составлена подробная инструкция по похоронам. Выбрано даже платье для гроба.
Ранее появлялась информация, что именитая российская и советская артистка, которая давно борется с онкологией, переболела коронавирусом в тяжелой форме. Из-за последствий инфекции у нее парализовало половину лица. Крючкова подчеркнула, что справляться даже с самыми невыносимыми сложностями ей помогает чувство юмора.