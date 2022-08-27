Звезды усомнились в квалификации мужа Нюши как психолога

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов позиционирует себя как магистр психологии. Он предлагает консультации, в частности, по детско-родительским проблемам, но и не только. Однако селебрити, которые обращались к нему за советом, недовольны.
«Муж Нюши говорит о себе, что он магистр психоанализа. Решила послушать умные рекомендации. На середине потеряла начальный смысл ценной мысли. Магистр — это вам не какой-то там психолог. Девочки, можете перевести, что он сказал, не поняла, как мне сейчас думать, чтобы думать в будущем?» - написала в микроблоге модель и супруга футболиста Мария Погребняк
Нюша с супругом сейчас живут на две страны – в Объединенных Эмиратах и в России. Пара воспитывает двоих детей Серафиму-Симбу и Саффрона, - пишет "Московский комсомолец".
Певица Анна Шурочкина теперь по документам значится как Нюша Владимировна Шурочкина. В знак доказательства артистка даже засветила паспорт в эфире «Вечернего Урганта». А потом и объяснила необычный поступок, когда была на гастролях в Омске.
«Мое имя было Анна до 2007 года. Теперь я в паспорте Нюша Владимировна, все официально».