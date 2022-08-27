Звезды усомнились в квалификации мужа Нюши как психолога

«Муж Нюши говорит о себе, что он магистр психоанализа. Решила послушать умные рекомендации. На середине потеряла начальный смысл ценной мысли. Магистр — это вам не какой-то там психолог. Девочки, можете перевести, что он сказал, не поняла, как мне сейчас думать, чтобы думать в будущем?» - написала в микроблоге модель и супруга футболиста Мария Погребняк