Михалков высказался о творчестве Белого и Хаматовой

Никита Михалков выступил перед журналистами перед открытием ММКФ. Мэтр высказал свое мнение по поводу уехавших из страны артистов, в частности, Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого. Об этом пишет СтарХит.
«Выпускать ли фильмы с уехавшими звездами? Нет. Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые... Чтобы их не занимали эти монстры», — сказал режиссер.
Михалков отметил, что не понимает, почему актеры так долго работали в стране, которую столь не любят. И как можно не любить родину, где они стали звездами, где у них были тысячи поклонников.
«Интересно, сколько вы продержитесь? Тут-то и выяснится, нужно ли ваше творчество людям или нет», — возмутился Никита Сергеевич.
Никита Михалков отметил, что украинские словосочетания для россиян и другого мира являются формулированием ненависти к России. Поэтому на территориях Донбасса преподавать украинский язык не стоит – это будет катастрофа. Однако с заявлением о том, что украинский язык будет преподаваться в школах ДНР и ЛНР, выступил ранее министр просвещения Сергей Кравцов.