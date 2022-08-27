Михалков высказался о творчестве Белого и Хаматовой

«Выпускать ли фильмы с уехавшими звездами? Нет. Они пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые... Чтобы их не занимали эти монстры», — сказал режиссер.