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14 минут назад

Роберта Дауни-младшего раскритиковали за носки с надписью «Россия»

ТК «Звезда»

Голливудского актера Роберта Дауни-младшего заметили в носках с надписью «Россия». В них исполнителя роли Железного человека в киновселенной Marvel запечатлели на днях во время семейного отдыха во французском Сен-Тропе.

Роберта Дауни-младшего раскритиковали за носки с надписью «Россия»
Фото:  RDJBrazil, Twitter RDJBrazil, Twitter

Из-за этого актер подвергся резкой критике со стороны своих фанатов, которые и опубликовали снимки в социальной сети Twitter. Они заподозрили Дауни-младшего в завуалированной поддержке России.

Напомним, недавно Стивен Сигал назвал себя русским. Таким образом актер ответил на вопрос, почему, несмотря на решение многих представителей сферы культуры покинуть Россию, он остался.

Стивен Сигал заявил, что Россия - это его дом. Кроме того, он сказал, что никогда не откажется от полученного несколько лет назад российского гражданства.

Шоу-бизнес,Роберт Дауни-младший,Стивен Сигал,
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