Роберта Дауни-младшего раскритиковали за носки с надписью «Россия»

Голливудского актера Роберта Дауни-младшего заметили в носках с надписью «Россия». В них исполнителя роли Железного человека в киновселенной Marvel запечатлели на днях во время семейного отдыха во французском Сен-Тропе.

Фото: RDJBrazil, Twitter RDJBrazil, Twitter

Из-за этого актер подвергся резкой критике со стороны своих фанатов, которые и опубликовали снимки в социальной сети Twitter. Они заподозрили Дауни-младшего в завуалированной поддержке России.

Напомним, недавно Стивен Сигал назвал себя русским. Таким образом актер ответил на вопрос, почему, несмотря на решение многих представителей сферы культуры покинуть Россию, он остался.