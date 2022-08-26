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41 минуту назад

Стала известна стоимость свадьбы Павла Прилучного

Елена Прошина

Раскрыта приблизительная стоимость свадьбы российских актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стала известна стоимость свадьбы Прилучного и Брутян
Фото: соцсетисоцсети

Согласно имеющимся данным, звезда сериала «Мажор» заплатил за праздник около 15-20 миллионов рублей. Сумма основана на актуальных ценах в свадебных агентствах Москвы, поэтому является приблизительной.

Сообщается, что только декор из живых белых цветов мог обойтись минимум в шесть миллионов рублей, а аренда помещения, в котором прошла церемония, оценивается в четыре миллиона рублей. Отдельно выделяют наряды молодожёнов – классический костюм жениха и три платья, которые использовала невеста, оценили в три миллиона рублей. Кроме того, на свадьбе выступил певец Стас Михайлов и рэпер Мот. Сумма гонорара за их выступление равняется ещё пяти миллионам рублей.

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян состоялась 25 августа. Церемония бракосочетания прошла в ресторане на берегу озера.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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