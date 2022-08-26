Сильвестр Сталлоне прокомментировал свой развод

Американский актер Сильвестр Сталлоне впервые прокомментировал свой развод. Об этом сообщает TMZ.

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Артист опроверг слухи о том, что разошелся с экс-моделью Дженнифер Флавин из-за собаки. Ранее источники в окружении пары рассказывали, что Сталлоне завел ротвейлера Дуайта для защиты семьи, однако его супруга не хотела собаку. Это вызвало разногласия, из-за которых в паре всплыли и другие проблемы.

«Мы не разрывали отношения из-за такого тривиального спора. Мы просто пошли в разных направлениях. Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить ее. Она потрясающая женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал», — сказал Сталлоне.

О том, что Флавин подала на развод после 25 лет брака, стало известно 24 августа. Незадолго до этого Сталлоне перебил татуировку на плече с лицом супруги. На месте портрета Флавин появилась собака При этом публицист актера Мишель Бега заявил, что тот по-прежнему любит свою семью, а решение перекрыть старую работу было связано с тем, что Сталлоне попытался обновить татуировку с изображением Флавин и остался недоволен результатом.