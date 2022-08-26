Бузова ответила Тарасову стихотворением Бродского

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на предложение о сотрудничестве, напомнив ему стихотворение Иосифа Бродского. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее футболист Дмитрий Тарасов решил помириться с бывшей женой, с которой они расстались со скандалом, и написал Ольге Бузовой с предложением о сотрудничестве. Спортсмен выразил надежду, что популярная телеведущая и певица сумеет закопать топор войны и согласится участвовать в совместных съемках.

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Сегодня Ольга Бузова публично ответила на предложение Дмитрия Тарасова, подчеркнув, что ни он сам, ни его проекты ей не нужны.

«Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни – нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов», - написала она.

Также она напомнила Дмитрию Тарасову, что тот «открещивался от нее, поливал грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео и оскорблял». При этом, по словам телеведущей, бывший муж отобрал у нее подаренную машину и дом, в который она вложила «огромное количество любви, души и денег».

«Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», - заметила Ольга Бузова.

Закончила она свое послание строчками из стихотворения Иосифа Бродского: «Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…».

Дмитрий Тарасов был женат три раза. Второй его женой стала известная телеведущая и певица Ольга Бузова, третьей – модель Анастасия Костенко. Детей с Бузовой у футболиста не было. Костенко родила ему троих детей.