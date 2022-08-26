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1 час назад

Подсчитана стоимость свадьбы Прилучного и Брутян

Мария Иванова

«Комсомольская правда» подсчитала, что актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян потратили на свою свадьбу около 15 млн рублей. По версии газеты, паре удалось сэкономить благодаря бесплатным выступлениям знаменитостей.

Подсчитана стоимость свадьбы Прилучного и Брутян
Фото: соцсетисоцсети

Свадьба Прилучного и Брутян прошла в подмосковном ресторане на берегу пруда.

«На свадьбе было все: белое платье невесты с длинным шлейфом, как у принцессы, арка-алтарь, украшенная миллионом белых роз, многоярусный торт, красивый танец молодоженов, и даже Стас Михайлов с его незабвенным хитом «Все для тебя», - так «КП» описала торжество.

По версии газеты, свадебный декор - живые цветы, освещение, звук, экраны, услуги специалистов - обошелся примерно в 6 млн рублей. Аренду ресторана и сам банкет «КП» оценила минимум в 4 млн, наряды жениха и невесты - в 3 млн, видеоряд, торт, букет и другие детали - в 2 млн.

На свадьбе выступали Стас Михайлов и Мот. Как отмечает «КП», на праздниках знаменитостей их друзья чаще всего выступают бесплатно или с большими скидками.

Газета подчеркнула, что все подсчеты – ориентировочные и основаны на актуальных ценах в свадебных агентствах Москвы.

В феврале 2020 года стала известно о расставании Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.

Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором заявила об агрессивном и неадекватном поведении мужа.

В мае 2022-го появились слухи, что Прилучный встречается с Зепюр Брутян.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Стас Михайлов,Павел Прилучный,
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